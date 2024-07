O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Moralidade

Momento de sair de padrões e limitações que não o deixam aproveitar as coisas boas da vida e o presente. Ao adotar uma atitude mais livre e transparente, a felicidade será despertada trazendo brilho em sua vida. Lembre-se que ser maduro é florescer e não ser alguém duro e antiquado.

Virgem – Carta A Avareza

Apenas seu apego e rigidez podem o afastar do caminho da luz e das coisas boas em sua vida. É hora de deixar as coisas materiais e exteriores para olhar e cultivar seu brilho interior. Você conquistará objetivos verdadeiros se mudar de atitude.

Libra – Carta Além da Ilusão

Tenha cuidado com as vozes e pensamentos que ocupam sua mente; é hora de olhar para dentro para tirar suas conclusões e não apenas se deixar influenciar por aquilo que dizem. Lembre-se que a intuição estará em alta para mostrar caminhos abertos e os limites que precisam ser colocados também.

Escorpião – Carta A Totalidade

É hora de assumir a vida com o olhar de aprendiz e manter sua curiosidade afiada para poder viver experiencias importantes. Sua nova postura irá trazer apoio, união e destaque para com as outras pessoas, além de movimentos de evolução muito significativos.