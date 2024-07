Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 12 de julho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Você é um ser livre e aventureiro com dom para a alegria, esta semana deve equilibrar seu otimismo com maturidade e responsabilidade, aproveitar as oportunidades que o cercam, cuidar da sua saúde e se preparar para viver experiências inesquecíveis.

Deixe para trás tristezas que já não importam e lembre que seu espírito otimista é sua maior força. Aprenda a se cercar de boas companhias e a cultivar relacionamentos saudáveis.

Novos investimentos aproximam você da prosperidade e seu carisma abre as portas para conhecer pessoas incríveis, até mesmo do exterior.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Capricórnio

ANÚNCIO

Lembre-se que seu signo tem uma mente poderosa e o que você pensa se materializa. Porém, tome cuidado com os vícios para ter uma fuga temporária.

É hora de perdoar rancores e encerrar ciclos, principalmente no amor. Você se muda para uma nova cidade ou até mesmo para outro país. O dinheiro flui para você em negócios e projetos, portanto, aja com honestidade e integridade em seus assuntos financeiros.

Cuide da sua alimentação, principalmente do estômago e do intestino. Sua natureza desafiadora leva você a questionar as regras.

Aquário

Cuide da sua saúde. Você é um ser único, livre e independente, com dom para a inovação.Boas chances de ser promovido. Abra seu coração para amar e encontrar estabilidade; não tenha medo de compartilhar a vida com alguém especial.

Você se presenteia com a compra de um carro e aproveita as viagens em família. Seu charme natural abre portas para você, mas lembre-se de estabelecer limites nas amizades.

Peixes

Lembre-se que a felicidade reside dentro de você, não a procure nos outros, você é um ser sensível e com dom para a compaixão.

Assuma o controle da sua vida, brilhe em sua carreira e encontre o amor que você merece. Seja líder em seu ambiente de trabalho, as energias cósmicas o impulsionam para o sucesso e a felicidade.

Ninguém merece suas lágrimas ou seus pensamentos, se essa pessoa não o valoriza, é hora de se despedir e se abrir para um novo amor.

Desfrute de uma pausa com seus entes queridos. Evite discussões no trabalho para não prejudicar seu progresso e atingir seus objetivos.