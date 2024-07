Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 12 de julho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Hora de manter a discrição. Reflita sobre o perdão, lembre-se que nem sempre você terá razão, busque a paz e a felicidade.

Como guerreiro do Zodíaco, você buscará estabilidade na vida pessoal, afastará energias ruins e pessoas tóxicas para avançar no amor e no trabalho.

Você não retornará a amores passados, procurará pessoas novas e compatíveis. Uma semana cheia de paixão e sexo casual espera por você. É hora de se movimentar mais.

Virgem

Dinheiro é importante, mas não é tudo. Decisões em uma encruzilhada; se não sabe onde nem como encontrar a felicidade, seja mais sincero e feliz sem machucar ninguém.

Você terá uma excelente semana para um investimento ou atividade. Lembre-se que o seu signo possui uma dualidade de sexos, o que permite compreender a todos e dar bons conselhos.

O amor irá preenchê-lo em todas as suas formas e prazeres, você dedicará mais tempo a si mesmo em todos os sentidos: físico, mental e espiritual. Se sentindo apaixonado e muito amado.

Libra

Hora de abraçar a sua essência autêntica. Controle seu temperamento no ambiente familiar, alegre-se com a companhia inspiradora que o cerca. Abra seu coração para a espiritualidade.

O verdadeiro amor chega à sua porta, prepare-se para se formalizar, não deixe que a confusão entre paixão e amizade o afete.

Esta semana marca um antes e um depois: você encontrará a pessoa ideal para um relacionamento repleto de realização. Vibre alto e prepare-se para receber a abundância que o universo preparou para você.

Escorpião

Trabalho que o aproxima dos seus sonhos. Nunca é tarde demais para alcançar a felicidade e o sucesso.

Seu talento natural leva você ao topo, prepare-se para brilhar em empregos no exterior ou em cargos importantes. É o momento perfeito de comprar algo que deseja muito.

O estresse do trabalho pode afetar sua saúde, por isso explore seu lado artístico para relaxar; Lembre-se de cuidar da sua saúde, principalmente do coração, encontrar o equilíbrio entre trabalho e bem-estar.