Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para está nova semana

Confira as revelações do tarot para está segunda semana de julho para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta da Roda da Fortuna diz que estas são fases de crescimento e tempos de aprendizado. Novas oportunidades sempre surgirão. Você também poderá resolver uma situação econômica que estava pendente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você terá sorte, abundância e estabilidade, uma combinação perfeita. Estará em uma fase de crescimento neste ano. Novas mudanças estão por vir, como mudar de casa, cidade, país ou trabalho.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta da Torre revela que estes são tempos de crescimento, e devemos começar com pensamentos positivos. Pode ocorrer uma possível mudança de casa ou carro. Vá ao médico e invista em você. Esqueça os demais.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta do Julgamento desta semana no tarot revela que estes são momentos para agir e pensar em si mesmo. Continue se exercitando e não pense no que poderia ter sido.

Texto com informações do site AS.com