O que são as mechas airtouch? A nova tendência para conseguir um cabelo natural e sem danos

Com as mechas airtouch, o cabelo fica com um aspecto natural e disfarça os fios brancos

Adriana é uma executiva de uma empresa de alto escalão e sempre precisa estar impecável para as reuniões com pessoas influentes. Sua imagem deve ser impecável, desde o vestuário, calçados, maquiagem até o tom do cabelo, para estar elegante e adequada à ocasião. No entanto, há um grande problema, as raízes brancas e, com pouco tempo devido ao seu trabalho, é muito difícil para ela cumprir seus compromissos com o cabeleireiro.

A executiva deve estar constantemente em um salão de beleza para retocar a tintura e evitar raízes enormes de cabelos brancos, e para esse tipo de mulheres, trabalhadoras, que não têm tempo a perder, há uma técnica para fazer o cabelo parecer natural e disfarçar os fios grisalhos, as mechas airtouch.

O que são as mechas airtouch?

De acordo com especialistas, é uma nova técnica de coloração que consiste em separar as mechas do cabelo com a ajuda de um secador de ar frio (daí o seu nome, toque de ar em espanhol).

O processo é muito simples: ao segurar as mechas mais longas do cabelo, o ar (de cima para baixo) vai separando os cabelos mais curtos que não ficam presos entre os dedos.

Ao separar o cabelo mais curto e descolorir apenas o necessário, em vez de toda a cabeleira, cria-se um efeito sutil e suave. Isso significa que não ficam marcas visíveis nem qualquer vestígio de que não pôde ir ao seu estilista.

A diferença com as mechas tradicionais

Quando você pinta o cabelo com frequência, antes de aplicar a cor, os estilistas selecionam o cabelo usando um pente; em seguida, o dividem em seções e aplicam a tintura.