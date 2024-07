Os 5 perfumes italianos para mulheres mais bem avaliados

Se alguém sabe de glamour e elegância são os europeus, por isso apresentamos os perfumes de mulher italianos mais bem avaliados para este 2024. Da Itália são importantes casas de fragrâncias como Prada, Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Versace, entre outros, por isso são uma referência obrigatória.

ANÚNCIO

Destacam-se por seus aromas sedutores de alta qualidade, portanto não será necessário reaplicar constantemente graças à sua concentração e durabilidade ao longo das horas. Da mesma forma, servem para o dia e para a noite.

Clique aqui para seguir notícias sobre Beleza, Moda e Saúde pelo WhatsApp

Os perfumes italianos para mulheres mais bem avaliados

The One Gold da Dolce & Gabbana

É um clássico entre os clássicos. É sedutor, mas tem um cheiro de frutas, com acordes de ameixa, tangerina italiana e pimenta rosa, junto com jasmim, rosa e lírio do vale, que o tornarão irresistível.

Acqua di Gioia de Giorgio Armani

Por outro lado, também temos esta opção mais descontraída e até unissex, com notas de hortelã, limão Primofiore, groselha negra, pera suculenta, frutas exóticas, jasmim aquático, violeta, madeiras ambarinas e açúcar mascavo.

Cristal Brilhante Versace

Entre os perfumes italianos femininos mais bem avaliados, temos esta criação pertencente à família olfativa floral frutal, um dos mais luxuosos. Se você deseja um perfume que dure o dia todo, este foi lançado em 2006 e contém notas de saída de yuzu, gelo e romã, peônia, flor de lótus e magnólia.

Light Blue da Dolce & Gabbana.

Se quiser algo cítrico e leve, neste perfume predominam o limão, maçã, jasmim, bambu e rosa branca com um fundo de cedro, âmbar e almíscar.

Gucci Guilty Absolute Pour Femme

Por último, uma boa dose de frutas pode te encher de muita confiança onde quer que vá. Tem notas de amoras, Goldenwood, “criando uma fragrância de sândalo com matizes frutados que se afasta do tradicional”, “destinada à mulher contemporânea. A composição do perfume é intensificada com óleos de patchouli e rosa búlgara”, explicam em seu site oficial.