Nem saias, nem calças jeans! Os shorts com tênis coloridos serão a combinação vencedora do ano

Embora os jeans sejam os favoritos de qualquer guarda-roupa, às vezes é bom dar uma reviravolta em seus looks, e é por isso que este ano se propõe o uso de novos estilos e texturas que se inspiram em décadas como os anos 60, 70, 80 e 90.

Esta é a razão pela qual temos visto como, pouco a pouco, grandes casas de moda e a influência do streetstyle trouxeram de volta o uso de peças como as calças boca de sino e tênis coloridos que eram os favoritos das mulheres nos anos 90 e que hoje, celebridades como Dua Lipa, elevaram a um novo nível através de seus looks.

Com a chegada do verão, os looks de praia se destacam, mas se você está procurando uma roupa que não tenha estampas selvagens nem o uso de biquínis, existe uma opção que fará você parecer uma verdadeira especialista em moda, com elementos básicos e em tendência que os tornam uma das opções mais sedutoras para se manter fresca e parecer moderna.

Shorts com tênis coloridos Pinterest (Pinterest)

Os tênis coloridos são tendência

Diretamente dos anos 90, os tênis coloridos vêm para destronar os clássicos brancos, demonstrando que um toque de criatividade nunca é demais, e o melhor de tudo é que, apesar do que muitos possam acreditar, trata-se de um calçado tão versátil quanto os outros.

Então, este ano, se atreva a dar um toque diferente ao seu visual com tênis coloridos que, este ano, serão os favoritos das fashionistas, por isso dá destaque aos seus sapatos e experimente com eles que, até mesmo, adicionará um toque autêntico ao seu outfit, não há nada como usar a moda a seu favor para mostrar quem você é e enviar mensagens sobre a sua personalidade.

Shorts com tênis coloridos Pinterest (Pinterest)

Como combinar shorts com tênis coloridos?

Embora você possa combiná-los com qualquer tipo de roupa, se estiver procurando um visual para evitar o calor, então complemente seu visual com shorts, é um visual fresco e moderno que é perfeito para qualquer ocasião.

Os shorts são a peça ideal para climas quentes, mas também são igualmente úteis para um look em grandes cidades, adicionando um dos looks mais chiques até mesmo para usar no escritório, seja combinando-os em um visual completo com tênis coloridos ou fazendo um contraste entre dois ou três tons. No entanto, lembre-se de não tirar a atenção deles, então é recomendado o uso de roupas lisas ou estampas abstratas leves.

Também podes adicionar um top a um outfit casual ou então, combiná-lo com camisas ou jaquetas e acessórios como bonés ou óculos de sol pretos, o que é perfeito para o dia a dia com um visual glamoroso e muito confortável.

Para o escritório, os shorts de alfaiataria ou formais são ideais, complemente com um blazer e dê um toque com tênis coloridos, até mesmo de cano alto.