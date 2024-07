Feng Shui: o lugar onde você nunca deve guardar os sapatos porque atraem má sorte

ANÚNCIO

Onde colocar os sapatos, de acordo com o Feng Shui

De acordo com o Feng Shui, os sapatos devem estar em um local que promova um ambiente harmonioso, saudável e próspero em sua casa. O melhor local para guardar os sapatos depende da quantidade de espaço disponível, do tipo de sapatos e do estilo do armário.

Aqui partilhamos algumas dicas sobre onde colocar os sapatos:

Evite deixá-los espalhados pela entrada ou corredores. Em vez disso, opte por um móvel de armazenamento ou uma prateleira designada para os sapatos.

Em vez disso, opte por um móvel de armazenamento ou uma prateleira designada para os sapatos. Manter os sapatos organizados num armário ou sapateira.

num armário ou sapateira. Sim, é possível guardá-los na caixa original , nunca soltos e à vista.

, nunca soltos e à vista. Coloque os sapatos com a ponta virada para a porta de saída e as portas fechadas.

e as portas fechadas. Guardar os sapatos numa prateleira com a ponta virada para a frente e a parte de trás virada para a parede.

e a parte de trás virada para a parede. É muito importante que você dê a cada par o seu espaço , não os amontoes.

, não os amontoes. Evite o acúmulo e fique atento às suas necessidades antes de adquirir um novo par.

