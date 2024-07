Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira sexta de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está primeira sexta-feira do mês de julho, dia 5, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que é preciso decidir de maneira independente. Liberte-se de muitos conselhos, alguns bem-intencionados, outros nem tanto.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarô de hoje destaca que você se questiona se se tornou intolerante ao ponto de não suportar o menor tropeço. No entanto, para não ser incomodado, teria que se esconder no topo de uma árvore.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Às vezes, você se sente sozinho, perdido na selva. Nesse estado, você inveja aqueles que se movem com confiança, seguros do que dizem e fazem, serenos apesar das tempestades e confiantes no futuro.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Neste momento, chegam lembranças de pessoas, conversas fluidas e outras muito difíceis, amores fugazes e outros que se enraizaram no tempo entre árvores e flores, provas superadas.

