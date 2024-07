O ritual popular para nunca faltar dinheiro em casa

De acordo com a astrologia, existe um ritual popular para nunca faltar dinheiro em casa. Para isso, é importante ter em mente que deve ser feito com muita concentração e fé para ser mais eficaz.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, é necessário estes materiais para fazer o ritual que atrai dinheiro:

3 folhas de louro

1 marcador

1 fita vermelha

Perfume de sua preferência

A primeira coisa a fazer para realizar este ritual é escrever em cada folha de louro uma palavra relacionada à prosperidade, pode ser dinheiro, abundância, sorte ou qualquer outra que atraia boas energias econômicas.

Em seguida, as três folhas são unidas pela fita vermelha e perfumadas por todos os lados com a fragrância selecionada. Quando tudo estiver bem umedecido, você pode colocar em um prato e deixar na sala ou local de sua preferência, pode até ser no escritório.

Se quiser levar o amuleto para todos os lugares, você pode guardá-lo na carteira ou bolsa que usa com frequência, e decretar todos os dias que o dinheiro e a abundância estão em sua vida.

Ainda de acordo com informações, dentro de alguns dias você poderá ver os resultados e como as oportunidades de negócios, a abertura de estradas e a boa sorte estarão mais próximas do que nunca.

Com informações do site Minuto Neuquen