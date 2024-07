Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta Merlim

Momento de confiar em sua intuição e nas mensagens que chegam em sua vida. Por mais que algumas pessoas o menosprezem e critiquem suas atitudes, continue em seu caminho pela busca do que quer, sempre com sabedoria e sem cair em ilusões. Você está protegido e compreenderá verdades importantes. Sua independência é firmada.

Touro – Carta A Ilusão

Atenção extra para não se confundir com aquilo que é mostrado, pois os reflexos podem enganar. É hora de parar de acreditar em ilusões e de buscar a verdade, mesmo que seja preciso mudar sua mente e as convicções que manteve até agora.

Gêmeos – Carta O Reino de Arawn

Certezas mudam e transformações importantes movimentam a vida que já não será como antes. Tente lidar da melhor forma com os acontecimentos e não busque cair em terrores, conflitos e vinganças. É momento de aceitar as finalizações para poder recomeçar com força novamente.

Câncer – Carta A Ilusão

