Confira as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quinta de julho

Confira as novas revelações do tarot para está primeira quinta-feira de julho, dia 04, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot alerta que este mês traz consigo um novo começo que promete ser transformador e cheio de oportunidades. Haverá crescimento e estabilidade com seu parceiro, mas é preciso ter cuidado com traições de amigos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você enfrentará momentos difíceis devido a conflitos que precisará resolver. Abrir-se para novos caminhos não depende mais apenas de você, mas de uma decisão conjunta para que o relacionamento não se perca.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Esta é uma fase muito importante para fortalecer seu relacionamento. Depois de passarem por momentos difíceis, agora é hora de encerrar ciclos e dar um ao outro a oportunidade de seguir em frente com as diferenças esclarecidas e a possibilidade de, juntos, construírem um futuro com harmonia e sucesso.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot alerta que as coisas começam a melhorar nos próximos dias. Você vai atrair o progresso econômico e deve ter muito cuidado com as traições e evitar pensamentos negativos.

Texto com informações do site AS.com