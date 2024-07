Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quinta de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está primeira quinta-feira do mês de julho, dia 4, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Será uma fase de novos projetos e viagens que foram planejados em casal, mas que em algum momento serão complicados pela guerra de egos que os dois têm.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Julho chega com a necessidade de deixar para trás um mês complicado. É hora de tomar decisões importantes que o Universo está apontando para você.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

É hora de priorizar suas necessidades básicas, algo que você pode ter negligenciado recentemente. Seu parceiro será seu apoio para juntos atrair sorte, abundância e estabilidade.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Aproveite a energia em alta para expressar ao seu parceiro o desejo de que ele possa alcançar um novo nível de convivência, onde ambos possam lutar juntos para formar uma família e alcançar a prosperidade e a harmonia que merecem.

Texto com informações do site AS.com