Signos do zodíaco: no início de julho, você e seu parceiro chegarão a acordos para consolidar o amor

Signo do zodíaco: no início de julho, você e seu parceiro chegarão a acordos para consolidar o amor

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Será um mês de novos projetos e viagens que foram planejados em casal, mas que em algum momento serão complicados pela guerra de egos que ambos têm. Portanto, é melhor conversar e definir as tarefas de cada um para seguir em frente juntos.

ANÚNCIO

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Julho chega com a necessidade de deixar para trás um mês complicado. É hora de tomar decisões importantes que o Universo está indicando para você. A paixão vai transbordar e haverá possibilidades de gravidez, proposta de casamento ou amor verdadeiro.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É hora de priorizar suas necessidades básicas, algo que talvez você tenha negligenciado recentemente. Seu parceiro será seu apoio para atrair juntos a sorte, a abundância e a estabilidade. Tenha muita paciência, pois haverá momentos de conflito que devem ser resolvidos juntos.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Julho será um mês de oportunidades. Aproveite essa energia para manifestar ao seu parceiro o desejo de que possam passar para o plano da convivência e lutar juntos para construir uma família e alcançar a prosperidade e a harmonia que merecem.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Este mês traz consigo um novo começo que promete ser transformador e cheio de oportunidades. Haverá crescimento e estabilidade com seu parceiro, mas você deve ter cuidado com traições de amigos. Protejam-se de energias negativas.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Você terá alguns momentos difíceis devido a conflitos que precisam ser resolvidos. Abrir-se para outras possibilidades não depende mais apenas de você, mas de uma decisão conjunta para que o relacionamento não se perca. Planeje uma escapada de fim de semana para discutir essas possibilidades de mudanças.

ANÚNCIO

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Julho será o mês de fortalecer o seu relacionamento. Depois de passarem por momentos muito difíceis, agora estão encerrando ciclos e se dando a oportunidade de seguir em frente com as diferenças esclarecidas e com a possibilidade de construir juntos o futuro em harmonia e sucesso.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

As coisas começam a melhorar durante este mês. Você vai atrair progresso econômico e deve ter muito cuidado com traições e evitar pensamentos negativos. Haverá uma gravidez a caminho e você e seu parceiro estão trabalhando incansavelmente para a abundância e o progresso.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

É hora de se concentrar para alcançar estabilidade emocional e econômica, e isso não será alcançado sozinha, mas sim com o apoio do seu parceiro. Evite fofocas e pessoas tóxicas na sua relação. Você deve ter autocontrole e determinação para tomar decisões.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Este mês traz abundância e sorte para você. Cuidado com energias tóxicas e reflitam sobre os objetivos que desejam alcançar como casal. Vocês terão momentos de discussão, mas se lidarem com isso através da comunicação adequada, conseguirão resolver muitas diferenças que os impedem de progredir juntos.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você está em um momento único da sua vida, e é crucial que o aproveite ao máximo, pois está consolidando o seu amor. Quando emocionalmente está bem, atrai abundância e crescimento pessoal. Evite a mediocridade e aproxime-se de pessoas positivas.

Peixes

Do dia 19 de fevereiro ao dia 20 de março

Este mês será intenso, aprendendo a soltar o que não te faz bem para encontrar uma verdadeira paz mental. Haverá estabilidade e crescimento. Evite dramatizar e concentre-se no amor próprio. Haverá amores novos e presentes inesperados.