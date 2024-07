Lily Collins fez uma mudança de visual que ficou lindo: qual é o corte e como você pode pedir?

Lily Colins, conhecida por dar vida a Emily Cooper na bem-sucedida série “Emily em Paris”, não é apenas uma das atrizes mais procuradas, mas também uma referência de estilo que se destacou várias vezes por sua elegância e sofisticação, especialmente no Met Gala e eventos como a Fashion Week.

Mas desta vez, a filha do famoso cantor Phill Collins surpreendeu seus seguidores com uma mudança de visual, demonstrando que encerrar ciclos com estilo também é uma opção para se ver espetacular, atraente e confortável.

Acontece que Lily terminou de gravar mais uma temporada de uma série de sucesso e não aguentou mais e cortou sua longa e ondulada cabeleira para adotar o corte que é tendência em 2024, o mini bob liso.

Mini bob liso ou bob cortado

A atriz compartilhou em suas redes sociais um post onde se despediu de seu cabelo comprido para dar lugar a este novo corte que a faz parecer espetacular. No post, com uma legenda, lê-se “Good (bye) hair day” (em português, traduz-se como bom dia para se despedir do cabelo).

A jovem gravou todo o processo do corte até chegar ao resultado do que eles chamam de bob pesado ou um corte sem camadas que cai reto, assim como o corte que a atriz está usando agora.

Lily Collins decidiu cortar o cabelo e optar pelo mini bob Instagram (Instagram: @lilyjcollins)

O mini bob liso, também conhecido como bob cortado, é um corte muito elegante e versátil, pois funciona bem em cabelos lisos, ondulados e cacheados. Os lados chegam à altura da mandíbula e enquadram o rosto. Pode ser usado reto ou com a parte de trás mais curta.

O estilista responsável por essa mudança radical de Colins é Gregory Russell, que é o responsável pelas mudanças de celebridades como Anya Taylor-Joy, Kendall Jenner e Demi Moore.

Com novo visual e roupa de Schiaparelli

Onde a atriz mostrou essa mudança espetacular? Na estreia de seu novo projeto "Maxxxine", um filme dos estúdios A24 no qual ela contracena com estrelas como Elizabeth Debicki, Mia Goth e Halsey.

Para o evento, a jovem optou por um conjunto da Schiaparelli, que consiste em um conjunto de blazer e saia em um tom ‘baby blue’ com detalhes esculturais que definem tão bem a maison francesa.

Além disso, ela estilizou seu novo corte com um penteado clássico com risca lateral e as pontas viradas para fora para ter o efeito do ‘bob invertido’, com o qual ela está espetacular.