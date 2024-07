O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Sagitário – 5 de Paus

Momento de se orgulhar pelos caminhos percorridos e as dificuldades superadas. Continue fazendo o bem e se esforçando pelos sonhos. Sua energia de motivação e poder de atração estão em alta para conseguir ainda mais. Só não deixe as armadilhas da mente e os conflitos com outras pessoas tomarem conta.

Capricórnio – 10 de Paus

Compreenda que algumas conexões retornam ou entram em sua vida para ajudar a evoluir. Batalhas importantes são superadas com o apoio de outros. As notícias chegam.

Aquário – 3 de Paus

ANÚNCIO

Momento de manter a calma e não se precipitar em suas atitudes. Leve seus passos e projetos com calma para ter consciência das decisões. Amores proibidos e instáveis podem trazer problemas.

Peixes – 6 de bastos

Seja mais profissional, levando escolhas e atitudes muito a sério no trabalho para não se prejudicar. É hora de amadurecer e ter mais segurança e confiança para trilhar sua trajetória.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot pelo WhatsApp