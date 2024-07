Gatos, cachorros e pássaros robôs são as novas soluções para a ‘epidemia da solidão’

A solidão é um problema crescente que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente os idosos. Um estudo recente do Cirurgião Geral dos EUA descobriu que a solidão está associada a uma redução na expectativa de vida semelhante à causada por fumar 15 cigarros por dia e até maior do que a associada à obesidade. Em resposta a essa crise, as autoridades estão buscando soluções inovadoras, e uma delas são os animais de estimação robôs.

Um legado de inovação: Paro, o pioneiro

No início da década de 1990, um pesquisador japonês começou a trabalhar no que se tornaria o Paro, uma foca robótica de olhos saltados que se tornou o exemplo mais conhecido de robô terapêutico para idosos.

O Japão, com sua população envelhecida e entusiasmo pelas novas tecnologias, tem sido um líder no desenvolvimento de robôs para idosos. Por décadas, esses robôs têm sido utilizados para complementar a escassez de profissionais de saúde e ajudar os idosos a se sentirem menos sozinhos.

Os Estados Unidos adotam a tendência

Embora os Estados Unidos não tenham adotado as tecnologias robóticas tão facilmente quanto o Japão, a situação está mudando. O Escritório para o Envelhecimento do estado de Nova York (NYSOFA) entregou mais de 31.500 mascotes robôs para os idosos de Nova York desde 2018. Os mascotes robôs mais populares são os produzidos pela Ageless Innovations sob sua marca Joy for All. A empresa oferece um cão tipo retriever, um gato e pássaros vermelhos e azuis.

Benefícios dos animais de estimação robóticos para a saúde mental

A pesquisa mostrou que ter animais de estimação é um método eficaz para combater a solidão em idosos. Os animais de estimação robóticos podem oferecer alguns dos mesmos benefícios, especialmente em casos onde a interação com humanos e animais reais é limitada. Embora a pesquisa sobre animais de estimação robóticos ainda seja limitada, estudos têm apontado benefícios potenciais, como a redução da solidão e melhoria do humor.

À medida que a tecnologia avança e a população envelhece, os animais de estimação robóticos podem se tornar uma ferramenta cada vez mais importante para combater a solidão e melhorar a qualidade de vida dos idosos.

Além dos animais de estimação robóticos: outras soluções

É importante destacar que os animais de estimação robóticos não são a única solução para a solidão na terceira idade. Existem outras estratégias, como:

Promover a interação social: Participar em atividades em grupo, juntar-se a clubes ou fazer trabalho voluntário.

Participar em atividades em grupo, juntar-se a clubes ou fazer trabalho voluntário. Manter-se ativo: Exercitar-se regularmente e cuidar da saúde física.

Exercitar-se regularmente e cuidar da saúde física. Procurar ajuda profissional: Se a solidão for severa, um terapeuta pode ajudar a desenvolver mecanismos de enfrentamento.

Combater a solidão é um esforço conjunto que requer a participação de toda a sociedade. Os animais de estimação robóticos podem ser uma ferramenta útil, mas não são a única solução. É importante criar um ambiente social e de saúde que apoie os idosos e os ajude a se sentirem conectados e valorizados.