Este é o ritual com apenas dois ingredientes que afasta energias negativas e atrai muita sorte que pode ser feito no último dia útil da semana.

Conforme detalhado pelo site Minuto Neuquen, com elementos simples que não exigem muito dinheiro e ajudarão a deixar para trás as más energias acumuladas, você só precisa de sal e limão.

Definidos como minerais e cítricos, esses componentes são poderosos agentes de limpeza energética. O sal é um poderoso purificador responsável por absorver energias negativas. Também protege do mal e da inveja. O limão é um cítrico relacionado ao frescor, à renovação e à boa sorte.

Como fazer este ritual perfeito:

Primeiro, selecione um espaço tranquilo da sua casa onde você possa iniciar essa limpeza.

A seguir, coloque um recipiente com água morna no centro do local que você escolheu e adicione o sal para dissolver.

Por outro lado, continue o ritual cortando o limão ao meio e esprema no recipiente com água e sal. Você notará imediatamente uma mudança energética à medida que aquela vibração negativa for liberada do seu corpo e dissolvida na água com sal e limão.

Para completar este poderoso ritual de limpeza, é importante que você repita esta frase: “Eu (seu nome), liberto meu corpo, minha mente e meu espírito de toda energia negativa. Que assim seja.”

Por fim, deixe esta preparação caseira descansar por alguns minutos e, com um raminho de arruda ou alecrim, borrife esse preparado líquido por toda a casa, principalmente nos espaços onde perceber más energias, e depois descarte a mistura no banheiro.

Com informações do site Minuto Neuquen