Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira terça de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está primeira terça-feira do mês de julho, dia 2, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Na vida amorosa, um compromisso firme surge em questões de casamento, amor verdadeiro ou um novo parceiro. Você também terá crescimento profissional, então não pare, continue em todos os projetos que tiver em mãos.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot alerta que é importante que você faça melhorias na sua casa. Se puder se mudar, será algo que fará a diferença. Cuide bem dos problemas de saúde e continue com sua alimentação saudável. Não fique com raiva; aprenda a perdoar, mas não a esquecer.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Lembre-se de se manter saudável para evitar problemas. Haverá avanços muito importantes nas questões de trabalho. O tarot alerta para que não fique preocupado, não vão te demitir. Não pense em coisas desnecessárias.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot alerta para aproveitar: é hora de crescer, não pare e não volte atrás. Para temas do coração, amores mais compatíveis estão por vir. Também aparece a carta ‘O Unicórnio’, que reflete inteligência pura, crescimento e autoconfiança.

Texto com informações do site AS.com