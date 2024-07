O que significa quando um homem te olha de canto: ele está apaixonado por ti ou há outra explicação?

O olhar de um homem para uma mulher revela tudo sobre seus sentimentos por ela. Às vezes, é fácil perceber se ele está interessado, triste, chateado ou tímido apenas pelos olhos.

ANÚNCIO

No entanto, nem sempre é fácil decifrar o que ele está dizendo com o olhar. Por exemplo, se você descobrir um galanteador olhando para você de canto, pode gerar dúvidas sobre o que ele está sentindo ou pensando.

Felizmente, a ciência tem uma resposta para esse comportamento. Quer saber o que significa quando um garoto te olha de relance? Continue lendo para descobrir.

O que significa quando um homem te olha de relance?

O especialista em análise e mestre em comportamento não verbal César Toledo afirmou em seu site análisisnoverbal.com que o olhar de canto de uma pessoa pode ter diferentes significados.

"Esse tipo de olhares furtivos pode indicar desconfiança, simples curiosidade ou até mesmo uma tentativa de flerte", explicou. Segundo o jornalista, a interpretação do gesto depende de vários fatores.

Tais como as expressões faciais que acompanham o olhar, o comportamento do resto do corpo e o contexto em que ocorre, destacou o consultor de comunicação política.

No caso do olhar de esguelha da paquera, o coautor do livro Comportamento não verbal. Além da comunicação e da linguagem explicou em sua página que geralmente é acompanhado por um sorriso.

ANÚNCIO

“O inegável e comum na maioria dos casos é que quem está protagonizando pretende disfarçar, e por isso não vira a cabeça para a pessoa ou objeto observado”, destacou o especialista.

“O problema surge quando alguém nos pega olhando dessa forma, porque nossas intenções ocultas são reveladas,” acrescentou em uma publicação no site mencionado.

Levando isso em consideração, pode-se interpretar o fato de um homem te olhar de canto como um sinal de interesse em você - romântico ou não - mas ele está tentando esconder por algum motivo.

É possível que o rapaz que te olha disfarçadamente goste de ti e tente chamar a sua atenção ou saber mais sobre você à distância; especialmente se ele ficar mais tímido ou nervoso quando te apanha olhando para ele.