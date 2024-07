Lua e cabelo: transforme seus cabelos em julho

Desde tempos imemoriais, a Lua tem fascinado a humanidade, inspirando mitos e crenças sobre sua influência em vários aspectos da vida na Terra. Embora a ciência tenha demonstrado que a gravidade lunar impacta diretamente as marés oceânicas, seu efeito em outros campos, como a agricultura ou o crescimento do cabelo, ainda está no terreno da especulação e do misticismo.

As crenças sobre a influência lunar em vários aspectos da vida na Terra são baseadas em observações feitas ao longo da história. A partir dessas observações, surgiram diferentes teorias que tentam explicar essa influência, abrangendo campos como a gravitação, os ritmos biológicos, a agricultura e os efeitos da luz lunar.

Um dos mitos mais populares associados à influência lunar é o que se refere ao cabelo. Acredita-se que, dependendo da fase lunar em curso, o cabelo pode experimentar mudanças como crescimento mais rápido, maior abundância, maior resistência ou, ao contrário, fragilidade e perda de brilho.

Devido a essas crenças, muitas pessoas sugerem ficar atentas às fases da lua para tomar decisões sobre o cuidado do cabelo.

Fases da lua ideais para o seu cabelo

De acordo com as crenças populares, durante a Lua nova o cabelo cresce mais devagar e fica mais fraco. Esta fase lunar está associada a um ‘novo começo’, por isso as pessoas são aconselhadas a não cortarem o cabelo, pois acredita-se que isso poderia interromper o fluxo de energia positiva.

A lua crescente está ligada ao conceito de ‘propagação’ e ‘abundância’. Portanto, cortar o cabelo nesse dia resulta em um crescimento mais rápido e prolífico.

Na fase de ‘Lua cheia’, se conectam a ‘plenitude’ e a ‘luminosidade’. Como consequência, o cabelo pode ter mais brilho, volume e resistência se for seu objetivo ao cortá-lo.

Por último, na última fase da lua minguante, conecta-se com a ‘diminuição’ e a ‘eliminação’. Se o seu objetivo é prevenir a queda de cabelo e fortalecê-lo, você deve cortá-lo nessa data.

Calendário das diferentes fases da lua de julho de 2024: