Eles esclarecem se sonhar com gatos pretos é sinônimo de má sorte

Depois de uma noite de sonhos, a maioria das pessoas acorda com o desejo de encontrar o significado dos objetos, animais ou situações que viveu ou viu enquanto dormia, que em muitos casos pareciam muito reais. Um dos presságios mais populares, que ao longo dos anos tem desaparecido, é que ver ou cruzar com um gato preto nas ruas é sinônimo de um mau presságio. Agora, estão questionando se o mesmo acontece ao vê-los nos sonhos.

ANÚNCIO

Dentro dos significados de sonhar com gatos estão o amor, agressividade, paz, etc. Mas também está relacionado com o azar.

O que significa sonhar com gatos pretos?

As lendas tradicionais e a maioria das pessoas consideram que o gato preto, seja vê-lo na vida real ou em sonhos, é um sinal de má sorte.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

No entanto, para diferentes culturas, persiste a associação da cor do gato com a negatividade. Até mesmo destaca-se que no Halloween ele ganha destaque por acompanhar a bruxa e ser associado a demônios.

De acordo com o Infobae, o significado deste sonho não é positivo, pois indicaria que alguém próximo vai te trair. No entanto, não se sabe quem nem onde, e isso pode ocorrer tanto no amor, nos negócios, nas amizades quanto na família.

Se o gato no sonho for brincalhão, é considerado um bom presságio, poderia significar que em breve você poderá realizar uma fantasia sexual com a pessoa que você gosta. Os gatos pretos que aparecem brincando nos sonhos representariam desejos profundos, muito relacionados a manter relações sexuais.

O mesmo meio indicou que se o gato preto te observa fixamente durante o sono, é porque está relacionado com má sorte ou com um período de azar na vida pessoal, então a recomendação é ficar atento para poder evitar algo ruim.