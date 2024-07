Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeiro semana de julho

Confira as revelações do tarot para está primeira de junho para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Aparece a carta ‘Ás de Paus’ no tarot, revelando que este também é o seu mês. Ela lhe dá força, poder e determinação, ajudando-o a alcançar seus objetivos. Você fará duas viagens neste período.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nesta semana, aparece a carta ‘O Imperador’ no tarot, confirmando que você é forte e determinado. Há dois possíveis convites para viagens nos próximos dias. Cuide bem dos problemas de saúde e procure descansar ou dormir bem. No trabalho, surge uma nova proposta.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta ‘Ás de Ouros’ no tarot indica força, sucesso e poder. Esta carta nos diz que duas boas oportunidades estão chegando em questões de loteria. Em assuntos pessoais, você poderá prosperar.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Aparece a carta ‘O Mundo’ no tarot nesta semana, que está totalmente a seu favor. As energias positivas estão alinhadas com o seu signo, aproveite isso. Haverá uma possível mudança de emprego e também de parceiro.

Texto com informações do site AS.com