Descubra as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeiro semana de julho

Confira aqui as revelações do tarot para está primeira semana do mês de julho, começando nesta segunda (01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Você recebe a carta ‘Ás de Copas’ no tarot, o que significa que será um mês muito importante para manter a família unida e ser um pouco mais firme nas decisões. Momento para criar coisas novas e positivas em questões de trabalho.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta ‘A Torre’ nos diz que este será um mês muito importante, por isso você deve estar mais consciente de tudo o que diz ou faz. É hora de construir coisas positivas para você neste mês, especialmente em questões de trabalho ou negócios.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta ‘A Carruagem’ aparece para o signo de gêmeos no tarot, o que significa que não terá que parar. Siga em frente com coragem, força e inteligência para superar todos os problemas que possam surgir neste mês.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta ‘O Sol’ aparece para o signo de Câncer e revela que haverá alegria, prosperidade e que as coisas vão dar certo para você em questões de trabalho. No geral, coisas muito positivas estão por vir, então aproveite.

Texto com informações do site AS.com