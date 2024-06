O estilo gardencore já é um gande sucesso por seu glamour e conforto

Desde o final de 2023, a tendência coquete começou a ganhar espaço nos armários das mulheres, mas não foi até o início deste ano que se tornou um dos estilos mais replicados, graças à sua estética ultrafeminina, romântica e delicada, que parecia não ter rival que pudesse vencê-la.

No entanto, estilos como o mob wife, grandpa style e atualmente, o gardencore, chegaram para roubar o primeiro lugar do coquete, e este último promete ser a próxima grande tendência, então se você também gostaria de aderir, aqui estão algumas dicas que você pode considerar para o seu próximo visual.

Vamos lembrar que em 2024, não se trata apenas de usar roupas que adicionem luxo discreto, mas que pareçam elegantes e mantenham uma essência minimalista, mas sempre com toques de nostalgia, a razão pela qual as roupas retrô se tornaram tão populares este ano, desde tênis até calças.

O que é o gardencore?

O gardencore é perfeito para você se você gostou da estética romântica do coquete, pois propõe alguns dos looks mais doces que poderiam muito bem ser um dos trajes mais elegantes e delicados que veremos em 2024.

Embora geralmente as tendências venham das passarelas, o gardencore vem de outra fonte e aos poucos tem conquistado espaço nas redes sociais, graças à viralização de um dos estilos mais fofos de inspiração estival que nos lembra a ‘Mia Thermopolis’ de ‘O Diário da Princesa’ quando passeava pelos enormes jardins do castelo de Genovia ao lado de ‘Nicholas Devereaux’.

Se esta última explicação ainda não te deu uma ideia clara do que é o gardencore, então, em termos gerais, poderíamos dizer que se trata de um visual que, com poucos elementos, oferece um dos looks mais elegantes usando roupas casuais. O site ELLE define como: “passar uma tarde no jardim pensando que depois poderíamos ir a qualquer lugar que exija um código de vestimenta mais cuidado”.

Como aderir à tendência gardencore?

Para aderir a essa tendência que é tão fofa quanto coquete, a única coisa que você precisa ter em mente é usar peças como vestidos românticos com babados ou detalhes em 3D como flores, ou estampas desse tipo, também pode optar pela combinação de blusas de mangas bufantes com jeans.

O romântico deste traje é acompanhado por chapéus de palha e, acima de tudo, o uso de lenços na cabeça, uma tendência dos anos 2000 que retorna com mais força e acompanha este estilo que mistura elegância com casualidade em um dos looks mais doces de 2024.

O melhor de tudo é que não é necessário usar muitos elementos para parecer uma especialista em moda, basta um vestido com as características já mencionadas, ou então, uma blusa e um par de jeans que normalmente encontramos em nosso armário para parecer arrumada e chique.