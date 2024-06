No seu 31º aniversário, Ariana Grande refletiu sobre os problemas da fama na infância

Nesta quarta-feira, 26 de junho, Ariana Grande completou 31 anos de idade e, para comemorar seu novo aniversário, refletiu sobre diversos problemas, muitos deles de extrema gravidade, que os artistas enfrentam ao começar suas carreiras desde a infância.

A atriz, cantora e empresária de descendência italiana, que se tornou uma das estrelas pop mais proeminentes da música contemporânea, sofreu altos e baixos em sua carreira ao ser vítima de rumores da imprensa devido às seus vícios, além de seus drásticas mudanças físicas que geraram inúmeras teorias sobre sua condição mental.

Reflexão de Ariana

Grande alcançou a fama por sua participação nas séries de televisão da Nickelodeon Victorious e Sam & Cat. Em sua recente participação no podcast Podcrushed, ela refletiu sobre a difícil experiência de estar exposta publicamente e, principalmente, sobre o abuso que as jovens estrelas sofrem por parte dos produtores, uma situação que, embora não tenha mencionado nomes, gerou polêmica no mundo hollywoodiano.

As suas palavras também surgiram após o impacto causado pela estreia de ‘Quiet on Set: O lado obscuro da fama infantil’, um documentário que aborda os diferentes abusos vividos por vários atores durante a filmagem de séries infantis, especificamente da produção da Nickelodeon.

“Acredito que é necessário tornar o ambiente mais seguro se as crianças forem atuar, e acredito que deveria haver terapeutas. Acredito que os pais deveriam ser autorizados a estar onde quisessem, e não apenas nos sets das crianças. Se alguém quiser fazer isso, seja música ou qualquer coisa com esse nível de exposição, deveria haver algo no contrato sobre a terapia ser obrigatória duas ou três vezes por semana ou algo do tipo”, sentenciou a nascida em Boca Ratón, Flórida.