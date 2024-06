As revelações deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 30 de junho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Todos temos uma razoável capacidade de perceber onde está a verdade dentro de um emaranhado de ilusões e mentiras, então, use e abuse dessa capacidade para impedir que se envolva em de teias mentais. Muitas vezes as pistas estão lá, os sinais são óbvios, nós é que não as queremos ver.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

No amor, o tarot revela uma época mais agradável, onde as dificuldades tendem a ser ultrapassadas porque você está mais consciente de que não há pessoas nem relações perfeitas. Para aqueles que estão à espera da sua ‘metade’, pode haver algo positivo no ar.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Não é fácil administrar as finanças de uma casa e muitas vezes temos que fazer malabarismos para que o dinheiro dê para tudo. O Tarot de hoje aconselha a organizar melhor o seu orçamento para que não sofra oscilações.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não faça juízos de valores precipitados e não se esconda por detrás de feridas ou desilusões passadas. Tenha o coração pronto para quando alguém especial aparecer se possa encantar, ser feliz e, muito importante, fazer essa pessoa, também, feliz.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Continue fazendo o seu trabalho com empenho e dinamismo, não pelos outros, mas por você mesmo(a), pois, mesmo que pense que ainda não está sendo reconhecido(a), pode estar enganado(a). O que acontece é que nem sempre os outros sabem expressar o seu agrado.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Tudo o que é feito com critério, equilíbrio e medida é bem feito. E, além disso, como o dia tem 24 horas, tenha certeza de que também será fácil encontrar tempo para namorar! A sensualidade, a cumplicidade e o jeito carinhoso então em alta, então use-as para dinamizar o amor.

