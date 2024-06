As revelações deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 30 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot indica melhorias em termos de saúde, caso você se sinta em baixo de forma ou adoentado(a). E, é claro, se nos sentimos bem fisicamente, isso se reflete no trabalho, o que significa que você fará tudo para que o ambiente no emprego seja o melhor possível.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

No amor, o tarot revela uma atração e magnetismo que podem estar ligados ao atual relacionamento ou a algo novo que esteja no horizonte. Sabe o que ajuda? Sentir-se bonito(a).

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Em momentos difíceis, o tarot alerta que é importante levantar os olhos acima do horizonte, olhar para a luz que está sobre você e ao seu redor. É nisso que devemos nos agarrar, e não ao passado.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O alerta é que nós temos que fazer a nossa parte! Devemos assumir o leme do barco e, nas tempestades, podemos enviar SOS, e as ajudas vêm, indubitavelmente. Às vezes, são tão sutis que nem as compreendemos, mas as ajudas vêm.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Tirar o melhor partido da vida é quase um dever. Aproveitar as lições que ela nos traz, juntando os momentos felizes que já tivemos e que ainda vamos ter, esforçando-nos para vivê-los dia após dia, minuto após minuto, pode ser a solução para a desmotivação e o caminho para uma existência mais bonita.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Como se constrói uma relação saudável sem comunicação? Simplesmente não se constrói. Acrescenta-se uma forte pitada de respeito ao diálogo, com humor e tolerância em abundância. É importante lembrar que tolerância não é permitir tudo, atenção.

Com informações do site Nueva Mujer