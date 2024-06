A poderosa razão pela ‘Alegria’ de ‘Divertida Mente’ é a única com cabelo curto e de outra cor

A apenas duas semanas da estreia da parte dois do filme ‘Divertida Mente’, o filme se tornou um dos mais bem-sucedidos nas bilheterias dos cinemas até agora este ano. Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho serão acompanhados por Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que entrarão na vida da adolescente Riley Andersen para iniciar a puberdade.

Nesta segunda parcela da Disney Pixar, Riley tem sua vida equilibrada, mas agora, oficialmente uma adolescente de 13 anos, começa o ensino médio e experimenta uma série de eventos próprios desta fase da vida, em que se busca pertencer a um grupo, ser popular e também se tornar imparável.

Cada um dos personagens é definido por uma cor: Tristeza (azul), Raiva (vermelho), Medo (roxo) e Nojo (verde), Ansiedade (laranja), Inveja (turquesa), Tédio (roxo) e Vergonha (rosa), mas Alegria é a única que tem duas cores (amarelo e azul) e cabelo curto. Isso não foi ao acaso e tem uma poderosa razão, que foi revelada no final da primeira parte do filme.

Através do Tik Tok, foram difundidas possíveis causas dessa peculiaridade do personagem líder do filme. Os internautas especularam que se a Pixar apresentasse Alegria de forma monocromática, toda amarela, então poderia ser confundida com Sininho, pois ela também veste um vestido verde e é amarela.

Uma opção mais absurda é que o diretor é fã da Katy Perry, então ele adaptou o visual que ela usou no Kids Choice Awards de 2010, onde usou uma peruca azul elétrico e um vestido amarelo adornado com flores azuis.

No entanto, a outra hipótese e que, certamente, é a que melhor se adapta é que para experimentar alegria, é necessário sentir tristeza. Algo que Riley viveu na primeira entrega, quando ‘Alegria’, na sua tentativa de proteger os pensamentos centrais de Tristeza para que não os modificasse ao tocá-los, comete um erro e as duas emoções acabam no labirinto da memória a longo prazo.

Após uma odisséia de ambas para voltar à zona central de onde são controlados os comportamentos de Riley através de um painel de controle, elas conseguem, mas Alegria percebe que os momentos mais felizes da menina sempre foram precedidos por um episódio de tristeza. Foi então que os internautas afirmaram que é por isso que Alegria tem um pouco de Tristeza, representado por seu cabelo curto.