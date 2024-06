5 maneiras de usar tênis branco neste inverno

O tênis branco é um verdadeiro coringa no guarda-roupa. Versátil e moderno, ele pode ser combinado com diversas peças para criar looks estilosos e confortáveis. Veja como usar esse item essencial durante o outono com cinco sugestões de looks que vão do casual ao elegante.

ANÚNCIO

1 - Jeans e blazer

Um look casual e despojado que nunca sai de moda. Combine seu tênis branco com jeans de cintura alta e um blazer básico. Adicione um suéter leve para os dias mais frios e complete o visual com acessórios minimalistas.



2 - Vestido e jaqueta

Para um visual feminino e romântico, use seu tênis branco com um vestido e jaqueta. Essa combinação é perfeita para um passeio no parque ou um encontro casual. Se estiver mais frio, adicione um cachecol.



3 - Saia midi e suéter

Crie um look sofisticado e moderno combinando uma saia midi com um suéter de tricô. O tênis branco traz um toque despojado ao conjunto, tornando-o ideal para compromissos durante o dia ou um almoço de fim de semana.



4 - Calça de alfaiataria

Para um visual mais formal, mas ainda confortável, opte por uma calça de alfaiataria combinada com uma blusa elegante. O tênis branco adiciona um elemento contemporâneo e descontraído, perfeito para um dia de trabalho ou uma reunião informal.



5 - Macacão

O macacão é uma peça prática e estilosa que fica incrível com tênis branco. Escolha um modelo de tecido quente e adicione um casaco para os dias mais frios. Esse look é ideal para quem busca conforto sem abrir mão do estilo.