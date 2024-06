Você sonhou que estava apaixonada pelo seu primo? Este é o significado por trás do sonho

Sonhar que está apaixonada por um primo ou em um relacionamento amoroso com ele é possivelmente um dos sonhos mais preocupantes - para não dizer traumáticos - que se pode ter.

Mesmo que o sonho seja agradável, é muito provável que mil perguntas martelem sua cabeça ao acordar, os nervos tomem o controle e você não consiga tirar as imagens da cabeça pelo resto do dia.

Algumas perguntas que muitos certamente se fazem após ter esse tipo de sonho, ou para alguns, pesadelo, são: Por que meu primo apareceu em um sonho romântico? Isso significa que estou atraído por ele?

No entanto, assim como outras situações que vivemos enquanto estamos nos braços de Morfeu, este é um sonho comum e tem um significado simbólico, de acordo com os especialistas no assunto.

O que significa sonhar que está apaixonada pelo seu primo?

A intérprete de sonhos Lauri Loewenberg explicou em seu blog que sonhar que está apaixonada por um primo “não sugere que você tenha desejos reprimidos e incestuosos de se deitar ou casar” com ele.

"Uma regra importante que você deve lembrar ao decifrar seus sonhos é que as pessoas que aparecem neles são na verdade uma parte simbólica de você. Portanto, seu sonho não trata do seu primo, mas do que ele representa para você," afirmou a especialista em resposta a uma mulher que teve um sonho semelhante.

Por outro lado, a médica de saúde mental Alex Shiflett assegurou ao The Cut que, ao sonhar com alguém específico, independentemente de quem seja, "você está tendo experiências subjetivas e objetivas com essa pessoa".

“Às vezes sonhamos com alguém, mas não se parece em nada com a pessoa na vida real. Então há uma parte de você que projetou em uma imagem dessa pessoa, observou. Esse indivíduo “é a imagem escolhida devido às associações pessoais” que você tem com ele.

Por isso, de acordo com a especialista, a interpretação de um sonho começa analisando as associações que se têm com esse ser em particular; ou seja, as lembranças, pensamentos e sentimentos.

A partir desse ponto, podemos começar a desvendar a questão. "A interpretação dos sonhos é uma prática para nos sintonizarmos com o que sabemos", afirmou na sua conversa com o meio de comunicação.

De acordo com a prática de Shiflett, todas as pessoas que aparecem em um sonho são você , então você pode tentar aparecer no mesmo sonho como a pessoa em questão com quem sonhou.

“”Se você sonha com alguém, significa que está prestando atenção nele, ou algo sobre ele, dentro de você””, disse. Também salientou que se devem ter em conta padrões maiores e o papel que essa pessoa tem na sua vida.

Além disso, a praticante espiritual Amanda Takwapu destacou para The Cut a importância de se conectar com os sentimentos que você teve durante o sonho para poder decifrar a mensagem por trás dele.

“Você se sentiu seguro com essa pessoa? Você teve dúvidas sobre essa pessoa no sonho? Essa pessoa estava vindo em sua direção? Estavam se afastando de você?”, perguntou. Todos esses fatores emocionais são sinais que ajudam a compreender o significado disso.

Por outro lado, o conselheiro de saúde mental Jesse Lyon lembrou ao Verywell Mind que os sonhos têm tanto conteúdo manifesto ou literal quanto significados latentes ou simbólicos, e ambos devem ser considerados.

O primeiro pode revelar aspectos subconscientes profundos que devem ser explorados; especialmente quando se tem um sonho romântico com uma pessoa inesperada, como um primo.

"A implicação romântica (em um sonho) tem a ver com a conexão", explicou ao site. "Então, se você tem um encontro ou até mesmo relações sexuais com alguém que não espera, essa pessoa simboliza uma área de sua vida com a qual você precisa se conectar mais profundamente".

“Se você sonha em ter relações sexuais com o seu chefe, é possível que na realidade você não queira ter relações sexuais com ele, mas definitivamente deve considerar como se conecta com a sua própria autoridade e assertividade sobre a direção da sua vida”, exemplificou.