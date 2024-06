Você odeia bermudas? Estas são as calças que as substituem: favorecem a todas e são sofisticadas

As bermudas são uma das peças mais confortáveis e frescas para climas quentes, no entanto, nem sempre são as favoritas das mulheres, que esperam o mesmo efeito, mas com um toque elegante nos looks, deixando de lado os estilos confortáveis e apostando na sofisticação.

Há um ano, os especialistas em moda não param de falar sobre a chegada dos estilos minimalistas que se somam à tendência do luxo discreto à qual celebridades, incluindo Carolina Herrera, começaram a aderir, demonstrando que a frase ‘menos é mais’ é verdadeira, é por isso que as cores vibrantes e muitos elementos passaram para segundo plano para dar lugar ao simples e glamoroso.

Look elegante com calça de linho

Esta é a razão pela qual as peças propostas por Kim Kardashian, que priorizava looks neutros com roupas em tons que variavam entre preto, cinza, branco, marrom e bege, não apenas conquistaram a famosa socialite, mas também todas as amantes da moda, que perceberam que a única coisa que precisavam para parecerem elegantes era o uso dessa paleta de cores.

O que são calças de linho?

Se é um amante dessa estética e não gosta de bermudas, então as calças de linho são para você, prometem conforto, elegância e sofisticação ao seu visual sem a necessidade de usar demasiados elementos, por isso, toma nota, assim poderá combiná-las no seu dia a dia.

O melhor de tudo é que não só pode substituir as famosas bermudas, mas também pode dizer adeus às suas calças jeans, pelo menos por um momento, para dar lugar a novas texturas que não são necessariamente como as que já conhecemos e que prometem o mesmo conforto e estilo ao teu visual, além de ser possível usá-las a qualquer momento do dia.

São igualmente versáteis, pois você pode encontrá-los em sua versão fluida, estampada ou com pregas, o que permite que sejam úteis para qualquer ocasião, seja para ir ao escritório, um brunch com amigas ou um encontro em um restaurante, simplesmente são perfeitos e aqui vamos te dizer como usá-los.

Looks com calças de linho

Como combinar calças de linho de forma elegante?

Em 2024, vimos como famosas tendências das décadas de 60 a 80 voltaram através de roupas e calçados que alguns pensavam estarem esquecidos, e entre elas estão as calças de linho, que muitos pensaram que não seria possível usá-las novamente, no entanto, elas prometem um dos estilos mais chiques dos últimos anos.

Por ser uma peça fluida, sempre devemos considerar o equilíbrio como ponto de partida, o que significa que é necessário escolher tops curtos ou justos para estilizar a figura, assim como o uso de peças soltas como camisas básicas oversized e até blazers se você está procurando um toque formal perfeito para o trabalho.

O melhor de tudo é que se trata de uma peça que combina com absolutamente tudo, por isso não é necessário passar muito tempo em frente ao seu guarda-roupa procurando por aquele look que destaque o seu lado mais elegante. Além disso, eles ficam incríveis com sandálias, deixando o visual confortável e chique, ideal para uma viagem de verão.