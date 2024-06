Elegante e prático! As calças bege com tênis serão um sucesso: assim você pode usar

O old money se tornou uma das tendências principais desde 2023, com uma estética inspirada nas roupas das pessoas milionárias, este estilo está alinhado com o luxo discreto, propondo um dos looks mais sofisticados dos últimos anos.

Embora haja uma infinidade de combinações que podem ser alcançadas tendo como eixo o estilo old money, seja a partir de vestidos, saias, camisas e até casacos, existe uma combinação que consegue adicionar conforto e elegância em um só, com uma dupla que veio para arrasar em seu guarda-roupa nesta e em todas as temporadas.

O melhor da tendência old money é o seu ar atemporal que permite que seja adequado para qualquer momento do ano, através de looks que, com algumas pequenas mudanças, podem ser adaptados às suas necessidades e, claro, às temperaturas, desde climas quentes até os mais frios.

Estilo old money Pinterest

A razão pela qual é possível alcançar um visual atemporal reside na cor e no uso de roupas que geralmente são caracterizadas como sendo de guarda-roupa cápsula, que, em linhas gerais, se destacam pela facilidade de combinação.

As calças bege e tênis serão tendência pela sua sofisticação no estilo old money

Se você é uma amante fervorosa do estilo old money, aquele mesmo que estrelas como Michelle Salas e Sofia Richie tornaram um ícone, então esta combinação é para você, trata-se do uso de calças bege com tênis que até a própria Jennifer Lopez já usou, demonstrando que a elegância não está em conflito com o conforto.

Esta é a razão pela qual as calças jeans tiveram talvez um dos anos mais competitivos graças a novos estilos e formas que se tornaram a obsessão das mulheres amantes da moda, incluindo as calças bege com tênis que prometem ser a combinação que você vai amar.

Sem dúvida, o uso de ambos elementos fará com que seu visual pareça sofisticado, com os dois elementos em seu look que farão você se destacar, só é preciso adicionar peças como blazers ou tops dependendo da ocasião, que farão você parecer uma verdadeira especialista em moda.

Estilo old money Pinterest

Como combinar calças bege com tênis brancos?

Os tênis brancos são básicos no guarda-roupa, mas se você está procurando dar um toque moderno e sofisticado, então combine-os com calças bege para obter um dos looks mais chiques em pouco tempo.

Trata-se de uma combinação que combina perfeitamente com tudo, pois sendo de duas cores neutras, elas conseguem se adaptar a qualquer peça, mas se deseja manter o estilo sofisticado, então opte por um top branco ou preto, também por blazers e poucos elementos.

Se você deseja algo para o escritório, combine uma blusa romântica preta ou um top com um blazer e tênis. Por outro lado, a combinação segura é usar uma camiseta branca básica com calças bege ou caqui, perfeitas para o dia a dia.