Vai viajar de avião com a família? Veja cinco dicas para garantir um passeio tranquilo e seguro nas férias

As férias do meio do ano devem intensificar a circulação de passageiros pelos aeroportos brasileiros. Em função disto, a AirHelp, líder mundial na defesa dos direitos dos passageiros de companhias aéreas, elencou cinco dicas fundamentais para viagens em família. Confira:

ANÚNCIO

1. Planejamento antecipado

um bom planejamento é fundamental para viajar em família de forma tranquila e agradável. Defina previamente o destino, levando em conta os interesses e necessidades de todos os membros da família. Reserve voos e acomodações com antecedência para evitar a alta temporada e garantir melhores preços. Inclua no roteiro atividades que agradem tanto adultos quanto crianças.

2. Promoções de passagens

Esteja atento aos períodos de ofertas de passagens. Deixar passar promoções pode fazer com que o passageiro pague um valor muito mais alto para o mesmo voo. Vale o alerta: desconfie de ofertas imperdíveis, com preços absurdamente abaixo dos comuns. Confira todos os detalhes da passagem e agência antes de fechar a compra.

3. Destinos amigáveis para famílias

Opte por locais que ofereçam uma variedade de atividades interessantes e acessíveis para todas as idades. Destinos que possuam parques temáticos, praias com áreas seguras para natação, museus interativos e espaços naturais são boas sugestões. É muito importante considerar a infraestrutura do local, como acessibilidade para carrinhos de bebê, restaurantes com opções para crianças e serviços de saúde. Entretenimento, educação e relaxamento são fatores fundamentais para uma experiência enriquecedora para toda a família.

4. Bagagens inteligentes

Faça uma lista detalhada do que cada pessoa precisará, considerando o clima do destino e as atividades planejadas. Para economizar espaço, pratique a técnica de rolar as roupas ao invés de dobrá-las e use organizadores de bagagem para manter tudo em ordem. Lembre-se de incluir um kit de primeiros socorros, adaptadores e carregadores, remédios essenciais, lanches e itens de diversão para crianças, como livros e jogos. Manter a bagagem organizada e eficiente torna a viagem mais tranquila e permite que você se concentre no que realmente importa: desfrutar do tempo em família.

5. Atividades inclusivas

Incluir atividades que agradem todos os membros da família é fundamental para harmonia no passeio. Parques temáticos geralmente têm opções para todas as idades. Passeios educativos em museus ou locais históricos, atividades ao ar livre, como trilhas ou passeios de bicicleta, e experiências culturais, como shows ou workshops locais, são outras opções viáveis. Incentive cada pessoa a escolher pelo menos uma atividade de seu interesse, promovendo a inclusão e garantindo que todos tenham algo especial para esperar na viagem.

Sobre AirHelp

AirHelp é a maior empresa mundial especializada em direitos de passageiros aéreos, ajudando os viajantes a negociar indenizações por voos atrasados ou cancelados e em casos de recusa de embarque. A empresa também toma medidas legais e políticas para apoiar o crescimento e a aplicação dos direitos dos passageiros aéreos em todo o mundo. AirHelp já ajudou 1,5 milhão de pessoas a receber indenização e está disponível em todo o mundo e oferece suporte em 18 idiomas.

Fonte: Conteúdo Comunicação Assessoria