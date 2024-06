Ritual para realizar nesta última sexta de junho para atrair abundância e prosperidade no próximo mês

Existe um ritual popular para ser realizado nesta última sexta-feira de junho que pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para o próximo mês de julho.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, este ritual tem como protagonistas as cascas de alho e o louro. Acredita-se que o alho, conhecido por suas qualidades purificadoras, seja capaz de remover bloqueios e más energias, enquanto a folha de louro está associada ao sucesso e à prosperidade.

Também é necessário adicionar açúcar neste ritual, pois o objetivo é atrair tudo de bom para nossas vidas.

O ritual comum envolve pegar cascas de alho e algumas folhas de louro, colocá-las em um prato e polvilhar açúcar sobre elas. Em seguida, acende-se com um fósforo e percorre-se a casa, defumando cada espaço. É fundamental ter todas as janelas abertas para que todas as más energias sejam eliminadas.

Por fim, para encerrar este ritual, devolvemos todas essas cinzas à Mãe Terra. Com esse ato, retribuímos todos os nossos bons votos e colocamos nosso destino nas mãos do universo.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, é importante ressaltar que esse tipo de ritual é um ato simbólico e sua eficácia pode depender da fé e da intenção de quem o realiza. Não há garantia de resultados materiais, mas para muitos, esses processos servem como uma forma de focar suas intenções e manter uma atitude positiva em relação à prosperidade e abundância.

Com informações do site Minuto Neuquen