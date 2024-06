Horóscopo Chinês: os três signos que precisam estar atentos para não magoar pessoas queridas.

Estes são os três signos do horóscopo chinês que precisam estar atentos para não magoar pessoas queridas. Confira a lista:

Rato (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Como detalhado pelo site C5N, se distingue por sua inteligência e astúcia, mas também pode ter uma língua afiada. Sua perspicácia muitas vezes se manifesta em comentários sarcásticos e críticas contundentes, sem considerar as consequências de suas palavras. Se se sentirem ameaçados ou traídos, as pessoas nascidas sob este signo não hesitarão em atacar verbalmente, deixando profundas feridas emocionais nas pessoas ao seu redor.

Serpente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esses indivíduos têm um lado escodido caracterizado pela manipulação e vingança. Especialistas em ler as emoções de outras pessoas, as serpentes as utilizam em seu próprio benefício. Se se sentirem ameaçados ou traídos, seu ataque verbal será implacável e cruel, guardando rancor por muito tempo até se vingarem.

Galo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Essas pessoas são extrovertidas e confiantes, mas podem cair na arrogância e no egocentrismo. A necessidade de ser o centro das atenções os leva a menosprezar os outros com comentários ofensivos, sem considerar o impacto emocional que causam. Altamente sensíveis às críticas, respondem com ataques verbais brutais caso se sintam desafiados.

Com informações do site C5N