Estas serão as tendências mais elegantes da próxima temporada, de acordo com Carolina Herrera

Para ninguém é segredo que quando se fala de elegância e sofisticação, o nome de Carolina Herrera é o primeiro a ser mencionado. E como não seria, já que a venezuelana é considerada na indústria da moda como a designer mais importante do mundo, onde sua palavra é lei para celebridades e membros da realeza.

Cada designer tem uma visão das tendências para o Outono/Inverno 2024-2025, mas está mais do que claro que a marca da empresária venezuelana de 84 anos é a que mais se destaca nas passarelas.

Sob o olhar de Wes Gordon, de acordo com a revista Glamour, a aposta de Carolina Herrera vai em direção ao minimalismo, resgatando os cortes da alfaiataria clássica com um toque contemporâneo.

A grande surpresa é que a cor continuará presente, mas com uma proposta muito mais sofisticada.

Casacos maxi

O comprimento dos casacos se estende até os tornozelos, como se fosse um vestido de noite, resultando em uma peça que é uma declaração absoluta de estilo.

Nesta ocasião, a marca CH optou por uma das tonalidades principais deste ano: a cor cru, perfeita para combinar com preto, mas também combina perfeitamente com outras cores elegantes como verde esmeralda ou bordô.

Sapatos de salto baixo

Ao contrário dos casacos, a altura dos saltos diminui e reafirma que as mulheres mais sofisticadas vão apostar nos kitten heels.

Embora o primeiro pensamento ao apreciar esses saltos seja o conforto, a decisão de mantê-los como peça principal da temporada está relacionada a uma questão estética, pois a delicadeza de sua silhueta os torna perfeitos para acompanhar as peças mais elegantes.

Sejam de verniz ou com um acabamento acetinado, são o par de sapatos que irá adicionar sofisticação a cada um dos seus passos.

As camadas serão protagonistas

Para Wes Gordon, o parceiro ideal para vestidos curtos para dar vida a um estilo mais simples. Escolhê-lo em preto, cinza oxford o torna muito mais versátil, pois combina bem tanto com preto quanto com bege ou caramelo para uma ocasião mais casual.

As lantejoulas brilharão mais do que nunca

As lantejoulas costumam ter uma textura complexa, pois o seu brilho as torna um elemento que deve ser tratado com cuidado para manter a elegância.

Carolina Herrera decidiu levar as peças para o próximo nível, misturando diferentes cores metálicas com bordados minuciosos, onde o brilho se torna a base perfeita para dar vida aos detalhes mais delicados.

As cores do verão no inverno

Agora, os tons principais da temporada estão presentes em bolsas de mão com silhuetas muito minimalistas e também em sapatos para dar vida aos vestidos mais elegantes.

