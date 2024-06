Blowout, a nova tendência para cabelos em camadas e com volume que é usada por celebridades

Não basta apenas ter o corte de cabelo ideal, mas também saber como pentear ou estilizá-lo. Isso é o que acontece com o blowout, uma tendência seguida por celebridades para dar corpo e vida a cabelos cortados com orientação para formar ondas.

Não poderíamos dizer que foi uma invenção deste 2024, mas sim que remonta aos anos 90, quando os cabelos com textura eram muito desejados. Anos mais tarde, nos deixamos seduzir pelos cabelos superlisos, que agora nos parecem aborrecidos, sem graça ou extremamente clássicos.

O blowout é uma tendência para arrumar cabelos em camadas

Muitas atrizes e modelos foram vistas usando este estilo de cabelo, o blowout, para a inauguração de ‘Naomi: In Fashion’, uma exposição dedicada a Naomi Campbell no Victoria and Albert Museum em Londres.

"O melhor de usar o cabelo com um 'blowout' é que você pode decidir o quanto de volume deseja. Se quiser um efeito mais dramático, pode exagerar no volume, enquanto se preferir algo mais discreto, basta secar com uma escova de forma simples", explicam da mesma fonte.

O blouwout é um penteado feito com secador, no qual se busca dar volume desde as raízes até as pontas, independentemente da textura do cabelo base. Você precisará levantar com uma escova redonda e pode contar com a aplicação prévia de mousse ou spray para texturizar ou dar volume.