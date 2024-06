O que significa um homem acariciar o seu rosto? O significado por trás desse toque é muito doce

As carícias são uma das maneiras mais significativas que temos de nos comunicar sem a necessidade de palavras; geralmente, são uma manifestação de intimidade, interesse e proximidade entre duas pessoas.

ANÚNCIO

No entanto, cada uma delas guarda uma mensagem especial e particular no fundo. No fim das contas, não é a mesma coisa nem se sente da mesma forma quando um homem te toca na perna ou acaricia seu cabelo.

“O toque é uma das formas mais primitivas de comunicação, mas também é uma das mais eficazes”, afirmou o especialista David Givens à revista australiana Now To Love.

“É a primeira ‘linguagem’ que aprendemos quando somos bebês, por isso a entendemos rapidamente e instintivamente”, disse. “Um simples gesto pode ter mais impacto (…) do que uma longa conversa”.

Por exemplo, quando um homem acaricia seu rosto, ele está dizendo algo muito doce e especial com esse gesto. Quer saber qual é o significado por trás desse toque? Continue lendo para descobrir.

O que significa um homem acariciar o seu rosto?

O carinho no rosto geralmente significa um nível de confiança e afeto profundo. É um toque muito íntimo reservado para relacionamentos próximos, onde a abertura e a vulnerabilidade são honradas.

Por isso, quando um homem toca o rosto de uma mulher com carinho, está comunicando ternamente que eles compartilham um relacionamento puro, um amor forte e um panorama emocional único entre os dois.

ANÚNCIO

Sem dúvida, é um gesto especialmente romântico que vai além da atração física e penetra na conexão profunda, por isso apenas um homem verdadeiramente apaixonado faz isso com uma mulher.

Somente um homem realmente apaixonado acaricia o rosto de uma mulher | (August De Richelieu/Pexels)

Por outro lado, de acordo com a Glamour, a ação também pode significar que um homem quer apreciar a beleza interna e externa de sua amada.

“O rosto é um dos pontos mais íntimos emocionalmente do corpo, então mantê-lo próximo comunica o profundo vínculo que você sente…”, afirmou Tiffany Field, diretora do Touch Research Institute da Faculdade de Medicina Miller da Universidade de Miami em 2022, ao Now To Love.