Dia do Stitch: celebre o dia do ser intergalático mais amado da Disney com estas 5 produções

Stitch, não é seu aniversário, mas você está de parabéns! A fim de celebrar o sucesso do personagem anualmente, a data 26/6 está relacionada ao nome inicial de Stitch, ‘Experimento 626′, no modelo de data estadunidense em que o mês vem antes da dia (6/26).

Vivo na memória afetiva de muitos, Stitch é relembrado mundialmente de uma forma especial em 26 de junho. E para entrar no espírito de comemoração, confira cinco produções contendo o ser intergalático no Disney+ que sucedem o primeiro longa de 2002 e suas respectivas sinopses.

Stitch! O Filme (2003)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Preparem-se para mais confusão nas ilhas havaianas, especialmente agora que Stitch, Pleakley e o Dr. Jumba fazem todos parte da família. Mas o que Lilo e Stitch não sabem é que o Dr. Jumba trouxe as suas primeiras 625 experiências para o Havaí. Cabe a Lilo e Stitch salvar os seus ohana do outro mundo do malvado Capitão Gantu e dar bom uso aos poderes únicos de cada experiência. Preparem-se para a diversão com uma ilha cheia de 625 novos “primos” absurdos, incluindo a Experiência 221, que provoca picos de energia em toda a ilha, e a Experiência 625, que é um pouco mais preguiçoso do que o Stitch, mas faz sandes fantásticas.”

Lilo & Stitch The Series (2003-2004)

Série | Disponível exclusivamente no Disney+

“Se Stitch foi a amada Experiência 626 do Dr. Jumba, o que aconteceu às outras 625? Acabaram no Havaí, como casulos desidratados. As experiências ativam-se ao serem imersas em água e, à semelhança de Stitch, cada experiência tem os seus talentos específicos para a destruição e a comédia. A missão de Lilo e Stitch é apanhar os “primos” de Stitch antes que estes caiam nas garras do maléfico Dr. Jacques von Hamsterviel e do seu capanga Gantu, transformar a essência das experiências de má para boa e encontrar lugares onde cada uma delas possa contribuir para a comunidade.”

Lilo & Stitch 2 - Stitch Deu Defeito (2005)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“As tuas personagens favoritas regressam nesta comédia reconfortante sobre como juntar amigos e família, mesmo quando parecem ser de mundos diferentes. Até as outras 625 experiências chegarem ao Havaí, Stitch vive tranquilo; consegue até ajudar Lilo a seguir as pisadas da mãe enquanto se prepara para o grande concurso de hula na ilha. Mas quando Stitch fica com um defeito, o mundo perfeito em que viviam descontrola-se. Agora, será necessário Lilo, Nani, Jumba e muita “ohana” para que consigam salvar o seu amigo engraçado.”

Leroy & Stitch (2006)

Filme | Disponível exclusivamente no Disney+

“Como recompensa por terem capturado 625 experiências, Lilo, Stitch, Jumba e Pleakley foram colocados um pouco por toda a galáxia, cada um no seu lugar de eleição. Entretanto, as suas vidas dão uma grande volta quando o infame Dr. Hamsterviel foge da prisão e obriga Jumba a criar uma nova experiência: Leroy, o gêmeo malvado de Stitch. Para piorar tudo, Hamsterviel resolve clonar a maldosa criaturinha para formar o seu próprio exército. Compete agora a Lilo reunir Stitch e o resto do bando que está espalhado por todos os recantos da galáxia para combater a legião de Leroys. Quando as coisas se complicam, os nossos amigos descobrem que o lugar a que todos pertencem realmente é em conjunto.”