Clássico e glamoroso! O visual ‘old hollywood’ será tendência: assim você pode usar o look mais bonito de 2024

Em 2024, a essência elegante e clássica continua sendo uma das mais populares, esta é a razão pela qual peças que gritam luxo e glamour se tornaram as favoritas das amantes da moda.

A tendência é inclinar-se para o clássico, razão pela qual peças como saias bubble, vestidos pomposos, acessórios como pérolas e luvas de ópera, além de conjuntos completos como os de alfaiataria que têm cativado até as mulheres mais exigentes, foram revividos, demonstrando que não apenas as peças românticas são as grandes rainhas da moda.

Foi Sophie Richie, filha de Lionel Richie, que marcou um antes e um depois no mundo da moda ao se tornar uma referência do estilo old money, trazendo de volta peças e cores que estavam fora do extravagante, demonstrando que os neutros e peças simples podiam compor os looks mais chiques.

Estilo old hollywood Pinterest (Pinterest)

O que é o outfit old hollywood?

Se você é amante de looks elegantes, então os outfits ‘old hollywood’ são a tendência que irá adorar em 2024, e que possivelmente se estenderá até 2025, pois os cortes de alfaiataria e o uso de peças clássicas estão se tornando favoritos de grandes marcas de moda que já os levaram para suas passarelas.

Este é o caso da Schiaparelli, que, em sua recente apresentação, mostrou que para o outono-inverno, o uso de peças com cortes clássicos como o blazer e detalhes como as penas predominarão na próxima temporada, conectando-se perfeitamente com o glamour do luxo discreto e a sofisticação da tendência old money.

O outfit 'old hollywood' se inspira nos trajes das estrelas do cinema clássico, retomando peças elegantes como luvas de ópera, pérolas e roupas acetinadas, bem como a extravagância de penas, brilho e vestidos ou saias pomposas que trazem esse toque glamoroso que Marilyn Monroe e Audrey Hepburn exibiam, usando peças requintadas que se tornaram um legado na história da moda.

Estilo old hollywood Pinterest (Pinterest)

Como se vestir no estilo old hollywood?

O outfit 'old hollywood' requer um certo grau de meticulosidade, pois, embora seja um dos looks mais bonitos que se pode montar, é necessário dedicar alguns minutos extras em frente ao espelho.

Para se juntar a essa tendência, você terá de considerar o uso de peças clássicas, desde o vestido preto básico combinado com pérolas e sapatos de salto alto. Se você não gosta de vestidos, mas ainda quer apostar em peças sofisticadas, então adicione um blazer e calças de alfaiataria com um corpete, que mantém aquele toque sensual e clássico ao seu estilo. Em tons de pérola e preto, você ficará perfeita. Outro tipo de vestido que você pode usar é um de cetim com alças.

Para um visual casual, opte pelo estilo aprovado por Carolina Herrera usando saias amplas e combine-as com uma camisa branca, adicione acessórios como brincos grandes dourados, colares e lábios vermelhos. Se estiver procurando algo mais leve, adicione ao seu visual uma blusa justa e sapatos como mary jane ou mocassins.