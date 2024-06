As previsões do tarot desta última quinta do mês para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está quinta-feira, 27 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “O Diabo” avisa que você deve se proteger e não confiar cegamente nas pessoas ao seu redor. A inveja e o mau-olhado podem afetá-lo por causa da sua grande luz espiritual. Porém, seu signo sempre sairá vitorioso de qualquer problema.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A carta “Ás de Ouros” no tarot de hoje traz sucesso e riqueza. Você terá a oportunidade de fazer as mudanças positivas que tanto deseja. Não perca o interesse pelos seus projetos mesmo que eles não saiam como o esperado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “Temperança” pede calma e lembra que tudo tem solução. Não se precipite nas mudanças no trabalho ou em casa, reserve um tempo para analisá-las. Esta carta também representa a força que você tem para empreender seu próprio projeto.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

É hora de ser o melhor em tudo o que você decide, diz a carta do “Imperador” no tarot. Deixe de lado o drama e o exagero dos problemas, o sucesso está ao seu alcance. Uma promoção espera por você no trabalho.

Texto com informações do site Nueva Mujer