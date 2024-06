Ao estilo de Cate Blanchett: os tipos de decotes ideais para parecer sensual e elegante aos 50

Cate Blanchett é uma das atrizes mais requisitadas na indústria do cinema: vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação no filme Elizabeth e indicada ao Oscar em 2021.

Assim como sua carreira artística é bem-sucedida, também o é nas passarelas da moda e demonstrou isso conquistando a primeira fila da Semana de Moda de Alta Costura em Paris!

Blanchett brilhou no desfile da Armani Privé com um espetacular macacão pareô com um decote profundo, com o qual ela demonstrou que não há tendência que ela não consiga usar e que ela não pareça melhor do que ninguém aos seus 55 anos.

Blanchett arrisca com elegante decote

De acordo com a revista Glamour, a atriz mostrou sua versão mais sensual com um extraordinário look total black que era iluminado por um decote em V extremamente profundo, porém muito sofisticado, deixando claro que é possível correr riscos de estilo e sair vitoriosa, desde que escolha as peças adequadas.

É um macacão preto, cujas calças têm um toque de drama, graças ao efeito do tecido nas laterais. Claro, o que mais chama a atenção é o decote do top que se estende quase até o umbigo.

"O que permite que este visual funcione é a arquitetura das peças, pois estamos diante de uma proposta muito mais vanguardista, onde as peças compõem um discurso visual mais interessante do que os cortes comuns", destacam os especialistas.

Complementou o visual com joias mínimas para obter uma aparência muito mais sofisticada e elegante, e o cabelo com um penteado para trás de acabamento natural.

Ao estilo de Cate Blanchet: os tipos de decotes ideais para parecer sensual e elegante aos 50

Decotes sensuais e na moda aos 50

Os decotes dão às peças de roupa aquele toque de sofisticação, elegância e sensualidade a uma mulher. Se você tem mais de 50 anos, não há desculpa para não os usar, pois existem vários tipos que te permitirão mostrar-se de forma sutil, romântica e sensual, dependendo do corte de cada um.

Decote de barco ou bateau

Clássico e sensual ao mesmo tempo. Destaca a clavícula, o pescoço e os ombros.

Decote halter

Ajusta-se no pescoço e depois cai cobrindo todo o peito. Lembra os anos 90 e, se você tiver as costas muito largas, é melhor evitá-lo porque as destaca demais.

Decote redondo

Clássico e versátil, ideal para dar vida a looks super femininos.

Decote quadrado

Tão clássicos e versáteis quanto os redondos, mas menos românticos e mais sóbrios.

Decote em coração

A bandeira de um visual romântico é este tipo de decote. Típico de vestidos de princesa e, se não, infalível para dar romantismo a qualquer visual e aumentar o volume do fator feminino.

Decote tomara que caia

Também conhecido como sem alças. Corte reto e sem alças, deixando os ombros à mostra. Clássico e sensual, sempre.

Decote profundo

Para as mais ousadas. É aquele que forma um decote em V pronunciado que geralmente termina no umbigo, deixando à mostra mais pele do que muitas têm a coragem de mostrar.

Decote assimétrico

Muito sensual deixar um ombro à mostra e o outro não. Há algo de mistério e sedução. É elegante e, dependendo do tecido do vestido ou blusa e do design, pode até ser romântico.

Decote em lágrima

Esse buraco ovalado que se forma no centro do peito geralmente em um decote halter.

Ombros caídos

Aquele que deixa os ombros à mostra, mas com o delicado gesto do tecido que os envolve, e se ele cair, mais honra ao seu nome e mais dramático o visual.

Decote em V

É aquele cujo corte forma um decote em V que geralmente é encontrado no centro do peito. Sempre elegante, também ajuda a estilizar a figura.

Decote em W

Dos arcos que enquadram os seios e terminam em um ponto pronunciado no centro, formando um W. É um desses tipos de decote que dá volume e não é tão óbvio.