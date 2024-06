Se seus cabelos são finos, as mechas ‘lowlights’ vão dar o volume que você está procurando

É comum associar as mechas ao clareamento do cabelo para dar mais iluminação. No entanto, há uma técnica que é exatamente o oposto, são as ‘lowlights’ ou também conhecidas como as mechas escuras, e são uma ótima alternativa para obter uma mudança de aparência muito natural. Além de rejuvenescer sua aparência, essa técnica é usada para dar volume aos fios.

Quando o cabelo é castanho, estas mechas costumam ser de chocolate ou se tiver o cabelo claro, então as lowlights são um pouco mais escuras. De acordo com a revista Marie Claire, uma das vantagens desta técnica é que não requer descoloração, o que significa que o fio capilar sofre menos danos. O visual alcançado é sutil, mas bastante bonito.

“As lowlights são as melhores amigas do cabelo mais fino, pois conseguem proporcionar volume e profundidade mesmo nesse caso”, afirmaram os especialistas ao meio de comunicação. Para um maior destaque, “costumam ser combinadas, na maioria dos casos, com mechas claras, colocadas ao longo das raízes para dar volume, ou ao longo de todo o cabelo para proporcionar textura”.

As lowlights podem dar um aspecto mais sofisticado e natural. Ao adicionar tons escuros, você consegue um visual mais elegante e menos artificial que pode realçar as características faciais e combinar bem com diferentes estilos e cores de roupas.

Escolher as mechas lowlights pode ser uma excelente opção para quem procura uma mudança sutil, mas significativa em sua aparência. Ao contrário das highlights, as lowlights exigem menos manutenção porque o crescimento da raiz é menos perceptível.

Além disso, elas são menos agressivas para o cabelo, uma vez que não envolvem o uso de descolorantes fortes como nas luzes. Outra vantagem é que funcionam bem com todas as cores de cabelo e podem ser uma excelente maneira de suavizar a aparência dos fios grisalhos.

No entanto, nem tudo são rosas, se não forem escolhidos os tons adequados, as lowlights podem fazer com que o cabelo pareça opaco ou sem vida, e se você não gostar delas, corrigi-las pode ser mais complicado do que clarear as highlights.

Estas mechas são uma excelente opção se você está procurando por uma mudança sutil que adicione profundidade e dimensão ao seu cabelo. Elas são especialmente benéficas para cabelos finos, pois podem fazer com que pareçam mais volumosos e saudáveis sem o dano que técnicas de clareamento intensivas poderiam causar.