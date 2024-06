Falta de concentração no dia a dia? Aqui estão 3 truques psicológicos eficazes para evitar distrações

A falta de concentração não é algo que afeta apenas os jovens e crianças, evite se distrair facilmente com esses truques psicológicos que o tornarão mais produtivo no dia a dia e também o farão desfrutar mais da sua vida no presente, sem se preocupar tanto com o passado ou o futuro.

Precisamente isso é o que se trata o mindfulness, a melhor recomendação dos especialistas para treinar a mente a focar a atenção e redirecionar os pensamentos para lugares mais positivos para nós.

Truques psicológicos para evitar distrair-se durante o dia

Elimine as tentações

Uma maneira muito boa de começar a tomar o controle da sua concentração na hora de trabalhar ou estudar é remover todas as tentações que possam ser uma distração do que precisa da sua completa atenção. Por exemplo, saia das redes sociais, afaste o telefone ou coloque-o no modo silencioso, desligue a televisão, procure um espaço tranquilo, entre outros.

Separe seu escritório do seu lugar de descanso | (Foto: Freepik)

Deixe de lado a multitarefa

De acordo com um estudo citado pela Business Insider, ser multitarefa não acaba sendo muito produtivo. É preferível terminar completamente algo antes de passar para outra coisa.

“Numa amostra de 100 estudantes da popular universidade de Stanford, aproximadamente metade se identificou como multitarefa de mídia. O teste examinou a capacidade de atenção, a capacidade de memória e a capacidade de mudar de uma tarefa para a próxima, e os multitarefas tiveram um desempenho pior em cada teste”, afirmam.

É preferível fazer uma lista de prioridades, começando o dia com o mais relevante ou 'pesado' | (Imagen de Racool Studio en Freepik)

Medite

Por último, a mesma fonte recomenda esta prática porque tem o aval da ciência para melhorar o foco a longo prazo.

Um estudo da Universidade da Carolina do Norte, por exemplo, descobriu que os estudantes que meditaram apenas 20 minutos por dia durante 4 dias tiveram melhores resultados em certos testes cognitivos, o que também ajuda a contribuir para reduzir a ansiedade e a depressão.