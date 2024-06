Cortes de cabelo que você deve usar de acordo com sua altura: do long bob ao pixie

Cortes de cabelo que você deve usar de acordo com sua altura

Existem diferentes cortes de cabelo que estão em alta e que você pode adotar, mas é importante escolher um que te favoreça.

E é que há um estilo para cada altura, então se você quer parecer fabulosa, deve saber qual é o corte que mais lhe convém.

Existem desde lob até pixie, e todos são cortes modernos que ajudarão você a parecer estilosa e jovem, de acordo com o seu tamanho, e aqui te contamos.

O corte de cabelo que você deve usar de acordo com sua altura

Cortes para mulheres baixas (menos de 1,55 metros)

Bob

O corte de cabelo bob é um dos favoritos de todas e favorece muito as mulheres de baixa estatura, pois ajuda a parecer mais alta e estilizada.

E é que este estilo moderno adiciona centímetros de altura a você, e fará com que você pareça mais elegante e moderna do que nunca.

Pixie

Outro corte que favorece as mulheres baixas é o pixie longo, que proporciona comprimento visual e rejuvenesce, e pode ser usado com franja ou camadas.

Este corte é muito elegante e, além de te dar o visual que você deseja, ajudará a estar pronta e fabulosa em muito pouco tempo.

Cortes para mulheres de estatura média (entre 1,56 e 1,65 metros)

Lob

Se a sua altura varia de 1,56 metros a 1,65, então o corte de cabelo que mais lhe beneficia é o lob, que é um bob mais longo, na altura dos ombros.

Você pode optar por este corte com pontas desfiadas, ou reto, e usá-lo liso ou com ondas, de qualquer forma ficará muito bem e te ajudará a parecer perfeita com sua altura.

Cortes para mulheres altas (entre 1,66 e 1,80 metros)

Midi

Se você é uma garota alta que mede entre 1,66 metros e 1,75 metros, o corte de cabelo ideal é o midi, que vai abaixo dos ombros.

É um corte muito chique e jovial, que você pode usar em camadas para dar textura ao seu rosto e emoldurá-lo, e se o usar ondulado, dará maior dimensão e volume.

Corte longo

Outro corte que beneficia as mulheres altas é o comprimento, seja reto, em camadas ou com pontas desfiadas, e dará um toque chique e perfeito.

Além disso, você pode adicionar franjas ou mechas que ajudem a estilizar o rosto e façam você parecer bonita e na moda.