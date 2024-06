Casca de jabuticaba mostra potencial na redução de glicose e inflamações, segundo pesquisa da Unicamp

Apesar de ser frequentemente descartada por seu sabor amargo, a casca de jabuticaba pode ter benefícios significativos para a saúde, conforme sugere um estudo da Universidade de Campinas (Unicamp). A pesquisa revela que o consumo diário de 15 gramas da casca dessa fruta pode ajudar a reduzir níveis de glicose no sangue e inflamações, especialmente em pessoas que sofrem de síndrome metabólica e obesidade. Este achado coloca a casca de jabuticaba como uma possível aliada na gestão dessas condições, quando combinada com outras abordagens terapêuticas e mudanças de estilo de vida.

Benefícios nutricionais e funcionais da casca de jabuticaba

De acordo com a pesquisa publicada na revista Nutrition Research, o estudo envolveu 49 voluntários com problemas de saúde relacionados à síndrome metabólica e obesidade. Os participantes foram divididos em dois grupos: um recebeu um suplemento contendo casca de jabuticaba, enquanto o outro grupo recebeu um placebo. Ao longo de cinco semanas, aqueles que consumiram o suplemento mostraram melhorias notáveis nos níveis de glicose pós-prandial e em marcadores de inflamação.

A casca de jabuticaba é rica em compostos fenólicos e antioxidantes naturais, como antocianinas, que têm propriedades antioxidantes e podem influenciar positivamente o metabolismo da glicose. Esses compostos ajudam a estimular as células intestinais conhecidas como células L, responsáveis pela liberação do peptídeo GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Este peptídeo estimula a produção de insulina pelas células do pâncreas, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue.

Apesar dos benefícios observados, o pesquisador Mário Roberto Maróstica Junior, professor da Unicamp e coordenador do estudo, enfatiza que a casca de jabuticaba não é uma solução mágica. Ela deve ser utilizada como parte de uma abordagem mais ampla que inclui uma dieta equilibrada e a prática regular de atividade física. “Vale ressaltar que a casca da jabuticaba não faz milagre; ela é apenas uma excelente maneira de auxiliar a modulação da glicemia”, destaca Maróstica.

Resultados do estudo e implicações para a saúde

Durante o estudo, os voluntários que consumiram a casca de jabuticaba foram submetidos a exames de sangue para monitorar os níveis de glicose e marcadores inflamatórios, como a interleucina-6, associada à inflamação relacionada à obesidade. Além disso, foram avaliadas medidas antropométricas, como peso corporal, circunferência abdominal e pressão arterial. Os resultados indicaram melhorias significativas no grupo que consumiu a casca de jabuticaba, sugerindo seu potencial como complemento terapêutico.

A jabuticaba, uma fruta nativa do Brasil, é mais comum nos estados do Sudeste. Embora a polpa da fruta seja amplamente utilizada na produção de licores, geleias e doces, a casca é frequentemente descartada. Este estudo sugere que a casca, muitas vezes jogada fora, possui propriedades benéficas que poderiam ser aproveitadas para melhorar a saúde pública.

A temporada de jabuticaba ocorre entre agosto e novembro, período em que os pés da fruta ficam carregados. No entanto, a fruta não suporta altas temperaturas por muito tempo, o que pode dificultar sua conservação e aproveitamento.

