As revelações do tarot desta última quarta do mês para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot para está quarta-feira, 26 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

No campo profissional, você tem ótimas habilidades de liderança, pois isso o ajudará a crescer. O tarot alerta que também é importante tomar cuidado com problemas jurídicos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje revela que está chegando um amor mais compatível com você, é hora de formar uma família ou um patrimônio. Serão bons momentos na vida amorosa.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Como um alerta importante, é preciso deixar de lado as energias negativas. Às vezes, você não se sente amado porque se sente usado. Fique atento e seja mais criterioso com as pessoas ao seu redor.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Nesta última semana de junho, o tarot confirma que você é um ser de luz, feito para ser grande e alcançar o sucesso. Portanto, mantenha o foco nesse crescimento.

Texto com informações do site Nueva Mujer