Adeus unhas francesas? As ‘royalty nails’ prometem a mudança mais elegante e delicada para as suas mãos

Escolher o design da sua próxima manicure pode ser uma decisão difícil de tomar, pois parece que a cada dia surgem novas tendências que só deixam tudo mais confuso. Se você também está nesse dilema, aqui está uma opção que também vai te deixar com as mãos de uma realeza.

Lembre-se de aderir ao estilo que mais gostar, afinal, a moda trata-se disso, de ser autêntico, então, não importa se os especialistas propõem unhas minimalistas, não tema apostar em designs que falem sobre você, esta é a razão pela qual a estreia da nova temporada de ‘Bridgerton’ tem provocado uma agitação nas tendências, sendo a inspiração para looks e manicures.

Royalty nails Pinterest

Desta vez não se trata de um vestido ostentoso, nem de roupas românticas com mangas bufantes ou estampas florais, mas sim de um novo tipo de manicure que promete ser a nova obsessão de todas as mulheres. Se você não sabe que design escolher em sua próxima visita ao salão, talvez essas ideias possam ser uma boa opção.

Qual é a tendência de manicure 'royalty nails'?

Em 2024, os especialistas em manicure levaram os designs nude e minimalistas ao topo, os quais a própria Carolina Herrera aprova em uma de suas muitas regras de moda que são tão polêmicas quanto úteis.

As tendências de manicure que mais se destacaram são as milky nails, soap e glazed, mas a chegada da nova temporada de ‘Bridgerton’ provocou uma reviravolta completa e é por isso que as ‘royalty nails’ estão se destacando, prontas para superar as unhas francesas, pois sem dúvida, são dignas da realeza.

Trata-se de um tipo de manicure que realça a beleza dos pequenos detalhes, posicionando-se como um dos estilos mais sutis e charmosos deste ano, através de cores pastel, pedrarias, enfeites florais e leves toques dourados que prometem a manicure romântica mais bonita digna da realeza de ‘Bridgerton’.

As chaves das 'royalty nails'

Uma vez tendo isso em mente, é importante ter alguns estilos que possam imitar as 'unhas de realeza' e aqui estão as mais bonitas, seja misturando cores pastel, detalhes em 3D, alguns laços e flores, você terá a sua manicure em tendência pronta.

Destaques dourados

Mantenha a elegância do tom natural das suas unhas e envolva-as num design de unhas francesas com leves destaques dourados como este design.

Unhas azul bebê

Com um leve toque de azul pastel, você dará suavidade e elegância às suas unhas, não tema aderir a essa tendência de cor delicada.

Com detalhes nacarados

As unhas curtas também ficam bonitas, aqui temos um exemplo de unhas peroladas em tons de azul com detalhes em 3D, como pérolas ou cristais.

Adicione um toque floral

As flores são importantes, opte por cores como azul pastel, verde oliva ou tons suaves com detalhes florais feitos à mão, você terá mãos delicadas e ternas que se adaptam perfeitamente a qualquer estação.