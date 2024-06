Tênis com vestido: 5 erros que as baixinhas não podem cometer, pois parecerão pouco elegantes

Erros de tênis com vestido que as baixinhas cometem |

Sabemos que é muito difícil errar ao usar tênis com vestidos, mas há certos erros que as baixinhas podem cometer com essas peças e que não as favorecem visualmente, pois as fazem parecer ainda mais baixas. Apesar disso, são dois clássicos da moda que nunca nos decepcionarão e que se adaptam a qualquer compromisso possível.

No entanto, os tênis são mais casuais e até livres de regras, por isso o mais importante é se sentir confortável com a combinação que escolher, que represente sua personalidade e faça você se sentir segura de si mesma.

Erros de tênis que as baixinhas cometem com vestido

Quando você é uma mulher baixa, o comprimento das peças de roupa e a altura das meias são pontos a ter em conta para criar um look vencedor, por isso assegure que o vestido seja curto ou midi, não demasiado comprido, porque a ideia é sempre mostrar um pouco de pele para dar a ilusão de maior altura.

Por outro lado, evite usar tênis baixos. Os modelos mais robustos e chunky sneakers são os ideais para ganhar altura, embora os slips não estejam totalmente excluídos. O bom das plataformas é que também estilizam a silhueta e dão a sensação de pernas mais longas e uma figura esbelta.

Os tênis brancos e pretos devem ser os básicos no seu armário, porque aqueles modelos com paletas cromáticas mais chamativas não ajudam as pernas a parecerem mais longas.

Na verdade, outra dica é que o vestido seja de uma cor só, sem estampas muito grandes ou muito extravagantes. Ter o calçado em uma cor só ajuda as pernas a parecerem mais longas, potencializando o efeito com o vestido.

Por último, a Vogue aponta que é recomendável evitar tênis com corte tipo botinha, “pois isso pode criar uma linha na altura da sua canela que visualmente faz com que suas pernas pareçam mais curtas. Opte por modelos baixos que deixem seus tornozelos à mostra”, recomendam.